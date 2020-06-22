Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о планах посетить парад Победы в Москве, который запланирован на 24 июня.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали.
"Как ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня 2020 года", — рассказал представитель Токаева.
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