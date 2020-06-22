Опрос: США воевали против СССР во Второй мировой войне

США воевали против СССР во Второй мировой войне. Такого мнения придерживается каждый десятый американец.

По результатам опроса, проведенного французской социологической компанией IFop, 5% опрошенных считают, что врагом США в войне был Китай.

Большинство американцев все же помнит историю: 77% респондентов вспомнили, что мир боролся с нацистской Германией; 67% опрошенных помнят о нападении Японской империи на Перл-Харбор, после которого США и вступили во Вторую мировую войну.

Стоит отметить, что 8 мая в США отмечается День освобождения Европы от нацизма. Но смысл праздника не знали 42% участников опроса, 27% знали, что это за праздник, но не смогли озвучить дату. Понятие "холокост" тоже знакомо далеко не всем американцам: верное определение смогли дать только 63% опрошенных.

Молодые европейцы ранее уже демонстрировали свои ошибочные знания истории. Так, некоторые из них считают, что СССР устроил ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, а потом первым напал на гитлеровскую Германию.

Ранее сообщалось, что жители Европы и Америки забыли, кто был первым человеком в космосе. Они не узнают Юрия Гагарина на фотографиях, не знают его имени. Многие считают, что первым покорителем космоса был Нил Армстронг.

Также у европейцев возникают трудности с географией. В ходе одного из опросов они забыли, где находится Украина, искали Францию на Дальнем Востоке, а Великобританию — около ЮАР.