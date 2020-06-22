Президент России Владимир Путин намного лучше готовится к встречам и переговорам с коллегами, чем американский лидер Дональд Трамп.

Такое мнение высказал бывший советник президента США Джон Болтон.

"Президент Путин исчерпывающим образом готовится к встречам. Он знает людей, с которыми разговаривает. Он думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь", — рассказал экс-чиновник.