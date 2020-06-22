Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Два десятка москвичей скончались от коронавируса
Блогер Настя Тропицель поругалась с отцом за день до своей смерти
Музыкальный спектакль "Венский вальс" ждет зрителей в 91-м сезоне
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Страх перед второй волной коронавируса в Пекине оказался преувеличен
ВОЗ: зарегистрирован рекорд по числу суточных заражений COVID в мире
Возле Стоунхенджа найден памятник эпохи неолита
В Киеве взорвался многоэтажный дом. Погибли люди
Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость

Борьба с расизмом в США: очередь дошла до статуи Рузвельта

Мир

Американский музей Естественной истории в Нью-Йорке уберет статую 26-го президента США Теодора Рузвельта с внешней стороны своего главного входа.

Этот шаг, как пояснили в дирекции музея, "логичное продолжение инцидентов по всей территории США, где статуи генералов и лидеров Конфедерации и других исторических деятелей, связанных с рабством и лишением прав коренных американцев, были насильственно удалены или уничтожены".

Статуи как мощный и вредный символ системного расизма

В воскресенье президент музея Эллен Фаттер сказала в интервью The New York Times:

"В течение последних нескольких недель наше музейное сообщество было глубоко тронуто постоянно расширяющимся движением за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда. Мы наблюдали, как внимание мира и страны все больше обращалось к статуям как мощным и вредным символам системного расизма. Проще говоря, пришло время его перенести".

Напомним, Рузвельт занимал Белый дом с 1901 по 1909 год. Статуя, которая долгие годы стояла у входа в музей, представляет его верхом на лошади и в сопровождении афроамериканца и коренного американца.

Сам же музей является частью официального мемориала штата Нью-Йорк Рузвельту, который родился в в этом городе в 1858 году и умер там же, на Лонг-Айленде, в 1919-ом.

Власти с решением музейщиков согласны

В своем заявлении мэр Нью-Йорка, демократ Билл Де Блазио сказал:

"Музей попросил разрешения властей удалить статую потому, что она явно изображает чернокожее и коренное население как подчиненное и расово неполноценное. Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и правильное время, чтобы удалить эту проблематичную статую".

Родственники Рузвельта идею поддержали

Теодор Рузвельт IV, правнук бывшего президента и попечитель музея, решение о демонтаже статуи поддержал:

"Миру не нужны статуи, реликвии другой эпохи, которые бы отражали ценности того человека, которого они намерены чтить, а не ценности равенства и справедливости", — сказал он.

К слову, идея "снести памятник" возникла задолго до протестной волны, накрывшей сегодня Америку:

в последние годы взгляды Рузвельта на расовые различия и его роль в испано-американской войне вызывали критику. На одной из акций протеста в 2016 году активисты назвали статую "ярким воплощением белого превосходства, которое сам Рузвельт поддерживал и продвигал".

Последние материалы
Панама эксгумирует останки жертв американского вторжения 1989 года
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Как хобби помогает не "выгореть" на работе
Страх перед второй волной коронавируса в Пекине оказался преувеличен
ВОЗ: зарегистрирован рекорд по числу суточных заражений COVID в мире
Возле Стоунхенджа найден памятник эпохи неолита
Адвокат Александр Добровинский: "Луи Виттон" – люксовый ширпотреб
В Киеве взорвался многоэтажный дом. Погибли люди
Лайфхаки от экономиста: как накопить на безбедную старость
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко пригрозил белорусам плетью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ещё раз напомнил жителям страны о необходимости защищать суверенитет государства.

Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Практика
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
Военные новости
В Госдуме прокомментировали украинскую "атаку на Новороссийск"
Российский шоу-бизнес
Опубликованы подробности гибели Насти Тропицель
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
Адвокат: Ефремов сел за руль, чтобы помочь другу
Пара купила авто за 100 долларов и продала его Илону Маску за $1 млн
C 22 июня жители ДНР смогут выехать на Украину
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма
Денисов поддержал танцы у мемориала Победы
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Путин не исключил вероятность того, что будет участвовать в выборах
Денисов поддержал танцы у мемориала Победы
В России засмеяли украинскую противокорабельную ракету P-360
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Блогер Настя Тропицель погибла на Бали
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ