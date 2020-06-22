Американский музей Естественной истории в Нью-Йорке уберет статую 26-го президента США Теодора Рузвельта с внешней стороны своего главного входа.
Этот шаг, как пояснили в дирекции музея, "логичное продолжение инцидентов по всей территории США, где статуи генералов и лидеров Конфедерации и других исторических деятелей, связанных с рабством и лишением прав коренных американцев, были насильственно удалены или уничтожены".
В воскресенье президент музея Эллен Фаттер сказала в интервью The New York Times:
"В течение последних нескольких недель наше музейное сообщество было глубоко тронуто постоянно расширяющимся движением за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда. Мы наблюдали, как внимание мира и страны все больше обращалось к статуям как мощным и вредным символам системного расизма. Проще говоря, пришло время его перенести".
Напомним, Рузвельт занимал Белый дом с 1901 по 1909 год. Статуя, которая долгие годы стояла у входа в музей, представляет его верхом на лошади и в сопровождении афроамериканца и коренного американца.
Сам же музей является частью официального мемориала штата Нью-Йорк Рузвельту, который родился в в этом городе в 1858 году и умер там же, на Лонг-Айленде, в 1919-ом.
В своем заявлении мэр Нью-Йорка, демократ Билл Де Блазио сказал:
"Музей попросил разрешения властей удалить статую потому, что она явно изображает чернокожее и коренное население как подчиненное и расово неполноценное. Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и правильное время, чтобы удалить эту проблематичную статую".
Теодор Рузвельт IV, правнук бывшего президента и попечитель музея, решение о демонтаже статуи поддержал:
"Миру не нужны статуи, реликвии другой эпохи, которые бы отражали ценности того человека, которого они намерены чтить, а не ценности равенства и справедливости", — сказал он.
К слову, идея "снести памятник" возникла задолго до протестной волны, накрывшей сегодня Америку:
в последние годы взгляды Рузвельта на расовые различия и его роль в испано-американской войне вызывали критику. На одной из акций протеста в 2016 году активисты назвали статую "ярким воплощением белого превосходства, которое сам Рузвельт поддерживал и продвигал".
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