Борьба с расизмом в США: очередь дошла до статуи Рузвельта

Американский музей Естественной истории в Нью-Йорке уберет статую 26-го президента США Теодора Рузвельта с внешней стороны своего главного входа.

Этот шаг, как пояснили в дирекции музея, "логичное продолжение инцидентов по всей территории США, где статуи генералов и лидеров Конфедерации и других исторических деятелей, связанных с рабством и лишением прав коренных американцев, были насильственно удалены или уничтожены".

Статуи как мощный и вредный символ системного расизма

В воскресенье президент музея Эллен Фаттер сказала в интервью The New York Times:

"В течение последних нескольких недель наше музейное сообщество было глубоко тронуто постоянно расширяющимся движением за расовую справедливость, которое возникло после убийства Джорджа Флойда. Мы наблюдали, как внимание мира и страны все больше обращалось к статуям как мощным и вредным символам системного расизма. Проще говоря, пришло время его перенести".

Напомним, Рузвельт занимал Белый дом с 1901 по 1909 год. Статуя, которая долгие годы стояла у входа в музей, представляет его верхом на лошади и в сопровождении афроамериканца и коренного американца.

Сам же музей является частью официального мемориала штата Нью-Йорк Рузвельту, который родился в в этом городе в 1858 году и умер там же, на Лонг-Айленде, в 1919-ом.

Власти с решением музейщиков согласны

В своем заявлении мэр Нью-Йорка, демократ Билл Де Блазио сказал:

"Музей попросил разрешения властей удалить статую потому, что она явно изображает чернокожее и коренное население как подчиненное и расово неполноценное. Город поддерживает просьбу музея. Это правильное решение и правильное время, чтобы удалить эту проблематичную статую".

Родственники Рузвельта идею поддержали

Теодор Рузвельт IV, правнук бывшего президента и попечитель музея, решение о демонтаже статуи поддержал:

"Миру не нужны статуи, реликвии другой эпохи, которые бы отражали ценности того человека, которого они намерены чтить, а не ценности равенства и справедливости", — сказал он.

К слову, идея "снести памятник" возникла задолго до протестной волны, накрывшей сегодня Америку: