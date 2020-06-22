Останки 19 человек, погибших в результате вторжения США в Панаму в 1989 году и захороненных тогда же неопознанными, были эксгумированы в рамках официального расследования той операции.
Поводом для эксгумации стало настойчивое требование родственников и правозащитников:
"Около 500 панамцев погибли во время американского вторжения в страну. Американцы потеряли 26 солдат.
Мы все эти годы настаиваем: жертвы должны быть идентифицированы, а семьи — узнать судьбу своих родных, пропавших без вести. У этого преступления нет срока давности", — говорит Тринидад Айола, президент ассоциации, которая помогает идентифицировать жертв.
Правительство Хуана Карлоса Варелы создало комиссию по расследованию гибели людей.
Напомним, что вторжение произошло 20 декабря 1989 года на фоне ухудшения дипотношений между правительством США и Панамским лидером, генералом Мануэлем Норьегой.
Тогда президент США Джордж Буш-младший заявил, что отдает приказ о военных действиях, чтобы "защитить жизни американских граждан и привлечь Норьегу к ответственности".
Генерал Норьега был арестован через две недели. Его доставили в США, где приговорили к тюремному заключению за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.
Норьега провел остаток своей жизни под стражей: сначала в США, затем во Франции и, наконец, под домашним арестом в Панаме.
Он умер в 2017 году в возрасте 83 лет в результате осложнений после операции по удалению опухоли головного мозга.
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