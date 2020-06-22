Панама эксгумирует останки жертв американского вторжения 1989 года

Останки 19 человек, погибших в результате вторжения США в Панаму в 1989 году и захороненных тогда же неопознанными, были эксгумированы в рамках официального расследования той операции.

Поводом для эксгумации стало настойчивое требование родственников и правозащитников:

"Около 500 панамцев погибли во время американского вторжения в страну. Американцы потеряли 26 солдат. Мы все эти годы настаиваем: жертвы должны быть идентифицированы, а семьи — узнать судьбу своих родных, пропавших без вести. У этого преступления нет срока давности", — говорит Тринидад Айола, президент ассоциации, которая помогает идентифицировать жертв.

Правительство Хуана Карлоса Варелы создало комиссию по расследованию гибели людей.

Вторжение в Панаму

Напомним, что вторжение произошло 20 декабря 1989 года на фоне ухудшения дипотношений между правительством США и Панамским лидером, генералом Мануэлем Норьегой.

Тогда президент США Джордж Буш-младший заявил, что отдает приказ о военных действиях, чтобы "защитить жизни американских граждан и привлечь Норьегу к ответственности".

Генерал Норьега был арестован через две недели. Его доставили в США, где приговорили к тюремному заключению за незаконный оборот наркотиков и отмывание денег.

Норьега провел остаток своей жизни под стражей: сначала в США, затем во Франции и, наконец, под домашним арестом в Панаме.

Он умер в 2017 году в возрасте 83 лет в результате осложнений после операции по удалению опухоли головного мозга.