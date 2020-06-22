В 1989 году пара из Лонг-Айленда решила купить себе хранилище и отдала за это удовольствие 100 долларов. Вскрыв покупку, они увидели небольшой спорткар, спрятанный под грудой тряпок. После "распаковки" оказалось, что это Lotus Esprit 1976 года.