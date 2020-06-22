Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня зафиксировала самый большой однодневный рост случаев заболевания коронавирусом.
Большинство новых инфекций приходится на Америку.
ВОЗ сообщила, что за последние 24 часа в мире было зарегистрировано более 183 тысяч новых случаев инфицирования CJVID-19.
Из них
"Число подтвержденных случаев отчасти является отражением возросшего числа проверок во всем мире", - подчеркивают эксперты ВОЗ.
В 1989 году пара из Лонг-Айленда решила купить себе хранилище и отдала за это удовольствие 100 долларов. Вскрыв покупку, они увидели небольшой спорткар, спрятанный под грудой тряпок. После "распаковки" оказалось, что это Lotus Esprit 1976 года.