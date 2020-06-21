Российский сенатор Франц Клинцевич сомневается в возможностях украинского вооружения.

Ранее украинский специалист заявил, что новая ракета P-360 может "достать" до Крыма и даже Новороссийска.

"Они модернизируют старые советские ракеты от "Урагана" и "Смерча". То, что на эти баллистические ракеты они поставили рулевые машинки, еще не значит, что у них получилась крылатая ракета", — сказал Клинцевич в эфире радиостанции "Говорит Москва".