Пассажиров рейса авиакомпании "American Airlines" вывели из самолета за защиту афроамериканца.
Телеканал NBC News рассказал о совместном иске пяти человек против авиакомпании "American Airlines".
По данным телеканала, инцидент случился на рейсе "Лос-Анджелес — Феникс", когда темнокожий житель штата Аризона попросил у сотрудников авиакомпании пересесть на другое свободное место.
На просьбу Элджина Бэнкса ответили отказом. Известно, что до этого несколько "белых" смогли поменять свои места во время полета.
В иске упоминается, что Бэнкс не стал возражать, но через некоторое время к нему подошли сотрудники охраны и попросили покинуть самолет при следующей посадке. Сидящие рядом пассажиры стали заступаться за афроамериканца, но охранники вывели на улицу всех участников дискуссии.
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