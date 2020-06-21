Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Таджикистан не смог избежать распространения COVID-19
Жительница Москвы напала на таксиста из-за 20 рублей
Известный китайский историк прочел статью Владимира Путина о войне
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Денисов поддержал танцы у мемориала Победы
Опубликованы подробности гибели Насти Тропицель
В Гидрометцентре объяснили необычную погоду в России
Учитель закончил съемки фильма о Викторе Цое
В Театре Сатиры прокомментировали увольнение Фёдора Добронравова

Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма

Мир » Северная Америка » США и Канада

Пассажиров рейса авиакомпании "American Airlines" вывели из самолета за защиту афроамериканца.

Телеканал NBC News рассказал о совместном иске пяти человек против авиакомпании "American Airlines".

По данным телеканала, инцидент случился на рейсе "Лос-Анджелес — Феникс", когда темнокожий житель штата Аризона попросил у сотрудников авиакомпании пересесть на другое свободное место.

На просьбу Элджина Бэнкса ответили отказом. Известно, что до этого несколько "белых" смогли поменять свои места во время полета.

В иске упоминается, что Бэнкс не стал возражать, но через некоторое время к нему подошли сотрудники охраны и попросили покинуть самолет при следующей посадке. Сидящие рядом пассажиры стали заступаться за афроамериканца, но охранники вывели на улицу всех участников дискуссии.

Последние материалы
Террористы из "Джебхат ан-Нусра" больше не будут "мешаться"
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Таджикистан не смог избежать распространения COVID-19
Жительница Москвы напала на таксиста из-за 20 рублей
Известный китайский историк прочел статью Владимира Путина о войне
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Денисов поддержал танцы у мемориала Победы
Опубликованы подробности гибели Насти Тропицель
В Гидрометцентре объяснили необычную погоду в России
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу

Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.

"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Десять древних слов с загадочным смыслом
Прошлое
Десять древних слов с загадочным смыслом
Российский шоу-бизнес
Федор Добронравов покинул Театр Сатиры
США и Канада. Новости и аналитика
Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Политолог Сергей Михеев: Америка – империя лжи
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек
Зюганов выступил против самовластия президента
Лукашенко пригрозил белорусам плетью
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Японский премьер-министр хочет изменить Конституцию
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
Песков рассказал об отношениях Польши и России
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Зюганов выступил против самовластия президента
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Зюганов выступил против самовластия президента
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ