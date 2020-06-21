Пассажиры подали в суд на "American Airlines" из-за расизма

Пассажиров рейса авиакомпании "American Airlines" вывели из самолета за защиту афроамериканца.

Телеканал NBC News рассказал о совместном иске пяти человек против авиакомпании "American Airlines".

По данным телеканала, инцидент случился на рейсе "Лос-Анджелес — Феникс", когда темнокожий житель штата Аризона попросил у сотрудников авиакомпании пересесть на другое свободное место.

На просьбу Элджина Бэнкса ответили отказом. Известно, что до этого несколько "белых" смогли поменять свои места во время полета.

В иске упоминается, что Бэнкс не стал возражать, но через некоторое время к нему подошли сотрудники охраны и попросили покинуть самолет при следующей посадке. Сидящие рядом пассажиры стали заступаться за афроамериканца, но охранники вывели на улицу всех участников дискуссии.