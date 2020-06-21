В Германии за подростка-"барыгу" заступились 500 человек

В Штутгарде 19 полицейских были избиты за проверку подростка, которого заподозрили в продаже наркотиков.

Заместитель начальника полиции Штутгарта Томас Бергер заявил о том, что около девятнадцати полицейских пострадали в ходе беспорядков, произошедших в ночь на 21 июня.

Ранее стало известно, что беспорядки случились после проверки подростка полицией, который подозревался в распространении наркотиков.

За семнадцатилетнего подростка заступилось около пятиста человек, которые стали грабит магазины и бросаться камнями в полицейских.