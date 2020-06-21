Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что вокруг страны есть множество "врагов республики", которым не нравится независимый курс страны.

"Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг ещё столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела", — пояснил белорусский лидер.