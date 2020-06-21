Президент Белоруссии Александр Лукашенко обещал не допустить переписи истории Второй мировой войны и не допустить возобновления нацистских идей в республике.
"Беларусь никогда не допустит возрождения идей нацизма на своей земле. Беларусь никогда не позволит переписать историю и предать память победителей, которые спасли мир от палачей. Нет прощения зверским преступлениям", — заявил белорусский лидер.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.