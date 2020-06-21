В Киеве произошел взрыв газа в девятиэтажном доме.
Пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что во время взрыва были разрушены четыре этажа.
"В 10.00 (совпадает с мск) в Дарницком районе по улице Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", — говорится в сообщении.
На месте инцидента работают спасатели и полиция.
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