Украинская полиция изучает обстоятельства взрыва в Киеве

В Киеве произошел взрыв газа в девятиэтажном доме.

Пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о том, что во время взрыва были разрушены четыре этажа.

"В 10.00 (совпадает с мск) в Дарницком районе по улице Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, предварительно, газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей", — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают спасатели и полиция.