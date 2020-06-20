Бывший боец ВСУ подозревается в подготовке к терактам

На Украине задержан бывший военный, которого заподозрили в подготовке к серии терактов.

Пресс-служба офиса генпрокурора сообщила о задержании бывшего служащего ВС Украины.

"Следователями главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях предотвращено совершение ряда террористических актов и задержан бывший военнослужащий… Гражданин планировал устроить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецке, в котором находятся около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала", — говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.

Также известно о том, что задержанный заминировал железнодорожную станцию в месте разгрузки военной техники в поселке Рубежное.