Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что коронавирус разъединил некоторые страны между собой в то время, как Россия помогала всем нуждающимся.

"Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела к антагонизации некоторых стран. Что касается России, то здесь у Путина была и остается абсолютно последовательная позиция. С самого начала, когда после Нового года прошедшего мы узнали о растущем количестве заболевших в Китае, Путин имел неоднократное общение с председателем КНР. И тогда Россия даже предложила помощь китайским товарищам, и эта помощь предлагалась другим странам", — сказал Песков в эфире Первого канала.