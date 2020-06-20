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Песков проанализировал отношения между странами на фоне пандемии

Мир

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что коронавирус разъединил некоторые страны между собой в то время, как Россия помогала всем нуждающимся.

"Пандемия никоим образом, к сожалению, необъяснимым образом не способствовала мировому единению. Напротив, она привела к антагонизации некоторых стран. Что касается России, то здесь у Путина была и остается абсолютно последовательная позиция. С самого начала, когда после Нового года прошедшего мы узнали о растущем количестве заболевших в Китае, Путин имел неоднократное общение с председателем КНР. И тогда Россия даже предложила помощь китайским товарищам, и эта помощь предлагалась другим странам", — сказал Песков в эфире Первого канала.

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