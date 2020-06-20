Задержания оппозиционеров и журналистов в Белоруссии, выражающих своё мнение, должны немедленно прекратиться.

С таким заявлением выступил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

"Задержания мирных протестующих, журналистов и деятелей-оппозиционеров в Белоруссии нарушают свободу слова и свободу собраний и должны немедленно прекратиться. Права человека имеют ключевое значение. Предстоящие [президентские выборы] должны быть безопасными, мирными, свободными и справедливыми при соблюдении обязательств в рамках ОБСЕ", — пояснил представитель Евросоюза.