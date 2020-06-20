Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса
Айза Анохина рассказала, как переживала развод с Гуфом
Врач опроверг существование аллергии на тополиный пух
Дмитрий Песков получил антитела после лечения от коронавируса
В некоторых регионах России прогнозируют заморозки
Движение по Варшавскому шоссе ограничено из-за ЧП
Путин: эпидемия коронавируса в России отступает
Стало известно о состоянии пациентов после введения инъекции от COVID
В Хьюстоне демонтировали памятник Христофору Колумбу

Кравчук выступает за изменение Минских соглашений

Мир » Бывший СССР » Украина

Без внесения изменений в Минские договоренности достичь мира в Донбассе невозможно.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Нам необходимо внести коррективы или реконструировать некоторые статьи того соглашения, которое было подписано в Минске Петром Порошенко. А именно: первое - сначала выборы, а потом граница и безопасность. Второе - особый статус Донбасса закрепляется не просто как закон, а в конституции", - пояснил политик.

Последние материалы
В Иране двое детей задохнулись из-за сильной жары
Кравчук выступает за изменение Минских соглашений
Путин назвал российские лекарства лучшими в мире
В Кремле оценили шансы второй волны коронавируса
Министр юстиции Украины рассказал о продолжении эксперимента в СИЗО
Айза Анохина рассказала, как переживала развод с Гуфом
Врач опроверг существование аллергии на тополиный пух
Дмитрий Песков получил антитела после лечения от коронавируса
В некоторых регионах России прогнозируют заморозки
Песков пожелал скорейшего выздоровления жене Зеленского
Популярное
Человеческий фактор
В США трагически погиб сын Никиты Хрущева

Бывший американский дипломат Марк Гаррисон рассказал о гибели Сергея Хрущева.

В США трагически погиб сын Никиты Хрущева
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Происшествия
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Новости полиции и криминала
В Петербурге начальник ГИБДД заставил снять тонировку с Rolls-Royce
Прошлое
Десять древних слов с загадочным смыслом
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Адвокат Ефремова: семья Захарова хочет заработать на трагедии
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Лукашенко уверен, что женщина не сможет возглавить Белоруссию
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ