Без внесения изменений в Минские договоренности достичь мира в Донбассе невозможно.

Такое мнение высказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Нам необходимо внести коррективы или реконструировать некоторые статьи того соглашения, которое было подписано в Минске Петром Порошенко. А именно: первое - сначала выборы, а потом граница и безопасность. Второе - особый статус Донбасса закрепляется не просто как закон, а в конституции", - пояснил политик.