Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил об открытии платной камеры в СИЗО города Винница.
Ранее было известно о появлении камеры с улучшенными условиями в Киеве. Возможность внедрения таких условий в другие следственные изоляторы будет рассмотрена после 2021 года.
"Винница, СИЗО: одни сутки — 586 гривен (21,9 доллара), неделя — 2095 гривен (78,3 доллара), месяц — 3123 гривен (116,8 доллара)", — написал Малюсьска в своем Facebook.
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