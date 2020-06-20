Министр юстиции Украины рассказал о продолжении эксперимента в СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил об открытии платной камеры в СИЗО города Винница.

Ранее было известно о появлении камеры с улучшенными условиями в Киеве. Возможность внедрения таких условий в другие следственные изоляторы будет рассмотрена после 2021 года.