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Вице-президент США отказался произнести фразу "Black Lives Matter"

Мир » Северная Америка » США и Канада

Вице-президент США Майк Пенс дал интервью телеканалу 6 ABC, в котором отказался произносить фразу "Black Lives Matter".

Под этим лозунгом в стране проходили массовые протесты и беспорядки. По мнению Пенса, все жизни имеют значение, независимо от цвета кожи.

"Я бы хотел сказать, что-то, что произошло с Джорджем Флойдом — трагедия, и в этой стране, особенно в Juneteenth, мы празднуем тот факт, что с самого основания этой страны мы дорожим идеалом, что все мы созданы равными и наделены нашим Создателем определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле…", — пояснил вице-президент.

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