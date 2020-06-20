Вице-президент США Майк Пенс дал интервью телеканалу 6 ABC, в котором отказался произносить фразу "Black Lives Matter".

Под этим лозунгом в стране проходили массовые протесты и беспорядки. По мнению Пенса, все жизни имеют значение, независимо от цвета кожи.

"Я бы хотел сказать, что-то, что произошло с Джорджем Флойдом — трагедия, и в этой стране, особенно в Juneteenth, мы празднуем тот факт, что с самого основания этой страны мы дорожим идеалом, что все мы созданы равными и наделены нашим Создателем определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле…", — пояснил вице-президент.