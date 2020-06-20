Киев накрыло облако, похожее на "ядерный гриб"

Жители Киева активно обсуждают в социальных сетях необычное облако, которое можно наблюдать в небе над городом.

Горожане выдвигают различные теории происхождения необычного атмосферного явления. Некоторые посчитали, что это начало инопланетного вторжения.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям поспешили успокоить жителей столицы и объяснили, что это редкое атмосферное явление образуется на гребнях подветренных волн, которые возникают в результате преодоления ветром препятствий.