В районе островов Амамиосима обнаружили неизвестную подводную лодку, которая движется в сторону запада.
Минобороны Японии сообщило о лодке, которая проплыла около островов Амамиосима, а после чего была замечена на западной стороне острова Екоатэ.
"Вечером 18 июня морскими силами самообороны была обнаружена подводная лодка к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне подводную лодку, которая двигалась на запад. После этого в первой половине дня субботу 20 июня та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", — говорится в сообщении.
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