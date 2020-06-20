Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
68-летнего Газманова назвали "преступником" за идеальное тело
В центре Москвы после самоизоляции закрылось более 100 магазинов и кафе
Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы
В Ставропольском крае обнаружили окаменелые останки древней черепахи
МЧС: пожар в Новосибирске распространился на 200 "квадратов"
Артист Василий Стоноженко скончался на 62-м году жизни
В сети появилась новая песня Артура Пирожкова
Женщину, закопавшую младенца в своём дворе, признали вменяемой

Минобороны Японии обнаружило неизвестную подводную лодку

Мир » Азия

В районе островов Амамиосима обнаружили неизвестную подводную лодку, которая движется в сторону запада.

Минобороны Японии сообщило о лодке, которая проплыла около островов Амамиосима, а после чего была замечена на западной стороне острова Екоатэ.

"Вечером 18 июня морскими силами самообороны была обнаружена подводная лодка к северо-востоку от островов Амамиосима в прилежащей зоне подводную лодку, которая двигалась на запад. После этого в первой половине дня субботу 20 июня та же подводная лодка была обнаружена к западу от острова Екоатэ за пределами прилежащей зоны, она двигается на запад", — говорится в сообщении.

Последние материалы
Минобороны Японии обнаружило неизвестную подводную лодку
Жители Саратовской области стали жертвами пожара в частном доме
Компания Facebook удалила ролик Дональда Трампа
Адвокат Людмила Айвар: с Михаилом Ефремовым не либеральничают
В Голливуде применят ИИ для производства фильмов
Зюганов выступил против самовластия президента
"Был бы обед, а ложка сыщется": Музей ложки во Владимире
Заседание онлайн-клуба "Столичный": планирование в интересах молодежи
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
68-летнего Газманова назвали "преступником" за идеальное тело
Популярное
Человеческий фактор
В США трагически погиб сын Никиты Хрущева

Бывший американский дипломат Марк Гаррисон рассказал о гибели Сергея Хрущева.

В США трагически погиб сын Никиты Хрущева
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Происшествия
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Новости Санкт-Петербурга
Метро в Петербурге вернется к обычному режиму работы
Новости полиции и криминала
В Петербурге начальник ГИБДД заставил снять тонировку с Rolls-Royce
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Зюганов выступил против самовластия президента
Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки
Барецкий заявил, что был в машине Ефремова в момент ДТП
Большинство россиян доверяют своему президенту
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки
Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки
Ильгар Гаджиев: из уважаемого бизнесмена в Остапа Бендера
Европе не понравились поправки в Конституцию: что теперь будет
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Дестабилизирует Россию сама власть
В Совфеде предложили заменить SuperJet-100 на Ту-334
Отмена парадов может навредить голосованию по Конституции
Актер Александр Домогаров встал на защиту Михаила Ефремова
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Статья Путина о Второй мировой войне: что о ней думают историки
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ