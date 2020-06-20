Минобороны Японии обнаружило неизвестную подводную лодку

В районе островов Амамиосима обнаружили неизвестную подводную лодку, которая движется в сторону запада.

Минобороны Японии сообщило о лодке, которая проплыла около островов Амамиосима, а после чего была замечена на западной стороне острова Екоатэ.