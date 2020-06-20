Газета "Politico", со ссылкой на компанию Facebook сообщила об удалении видеоролика, который был загружен президентом США Дональдом Трампом.
Трамп поделился роликом, который похож на трансляцию телеканала CNN. На нем запечатлен темнокожий мальчик, который убегает от белокожего ребенка. Во время ролика показываются титры: "Испуганный малыш убегает от ребенка-расиста".
"Мы получили жалобу на нарушение авторских прав от правообладателя этого видео в соответствии с Законом об авторском праве в цифровую эпоху и удалили эту запись", — заявил представитель Facebook газете.
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