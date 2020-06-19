Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал украинским властям смириться с тем, что полуостров принадлежит России и закрыть эту тему.

"Давно надо признать, и для них было бы лучшим сегодня согласиться с тем, что Крым — российский навсегда. Это было сделано по решению крымчан и президента РФ и, соответственно, при поддержке всех граждан России. Так что ничего украинским властям не светит. Чем раньше они снимут эту тему с обсуждения, тем лучше будет для всех", — сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".