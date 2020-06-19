Дональд Трамп озвучил причину своего возможного проигрыша на выборах

Дональд Трамп заявил, что практика голосования по почте, которую внедряют демократы, может привести к тому, что он не сможет одержать победы на предстоящих выборах.

По словам президента США, представители демократической партии "жульничают".

Это выражается в том, что они просто не отправляют бюллетени в некоторые районы, жители которых могут активно поддерживать действующего главу государства. По мнению Трампа, только это может негативно повлиять на результаты голосования.

Также он отметил, что бывший вице-президент Джо Байден является более слабым соперником, чем Хиллари Клинтон.

Эксперты спрогнозировали победу Трампа на предстоящих выборах с вероятностью в 91%.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Дональд Трамп выиграет выборы на антипиаре. Кандидату в президенты США Дональду Трампу пришлось отменить своё выступление в Чикаго из-за массовой акции протеста, переросшей в драку между его сторонниками и противниками.