Минус три: полку кандидатов на пост президента Белоруссии вновь убыло

Один из кандидатов на пост президента Белоруссии отказался от участия в выборах. Из гонки выбыл Александр Таболич.

О своем решении он написал на своей странице в социальной сети.

"Я снимаю свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу Беларуси и, возможно, поддержу кандидата, который будет иметь близкую мне и моим коллегам позицию по сохранению и защите независимости Беларуси, по сохранению традиций и национальных ценностей", — заявил рок-музыкант и уже бывший кандидат в президенты.

Стоит отметить, что это уже третий кандидат, который снял свою кандидатуру. Ранее это сделали председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич и зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков "Регион 8" Наталья Кисель.

Теперь в гонке за президентское кресло участвуют 12 человек. До конца дня 19 июня им нужно собрать 100 тысяч подписей в свою поддержку. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Александр Лукашенко отказался вводить в стране карантин ради Международного валютного фонда.