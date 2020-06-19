Пашинян передумал и не приедет в Москву на парад

Эпидемия коронавируса в Армении не позволяет премьер-министру страны приехать на парад Победы в Москву. Свой визит в Россию отменил Никол Пашинян.

Свое решение он сообщил президенту России Владимиру Путину.

"С сожалением должен сообщить Вам, что не смогу присутствовать на мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как вы знаете, я с большим удовольствием принял Ваше приглашение и собирался посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях. Однако, как впоследствии оказалось, существующая эпидемиологическая ситуация не позволяет мне осуществить этот визит. Исходя из этого, я решил воздержаться от моей поездки в Москву, что было детально обсуждено и согласовано между нашими аппаратами", — написал Пашинян в письме российскому лидеру.

Он отметил, что миллионы граждан Армении будут следить за парадом Победы по телевизору, "мысленно уходя в далекий 1945 год, когда наши деды гордым шагом прошагали по Красной Площади".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что музей Победы покажет кадры Парада 1945 года на Красной площади". Увидеть их смогут посетители онлайн-выставки "Парад победителей".