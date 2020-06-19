Шмыгаль: "У нас сегодня начало второй волны коронавируса"

Премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что на Украине началась вторая коронавирусная волна.

Известно, что 24 больницы имеют загруженность инфицированными COVID-19 более чем на 50%.