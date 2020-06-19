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Шмыгаль: "У нас сегодня начало второй волны коронавируса"

Мир » Бывший СССР » Украина

Премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что на Украине началась вторая коронавирусная волна.

Известно, что 24 больницы имеют загруженность инфицированными COVID-19 более чем на 50%.

"У нас уже две области, где наполнение больниц составляет более 50%… Фактически у нас сегодня начало очередной, первой или второй, как хотите называйте, волны заболеваемости коронавирусом", — заявил Шмыгаль в ходе внеочередного заседания правительства.

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