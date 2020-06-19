В Портленде протестующие жестоко надругались над памятником президенту

Телеканал "KOIN" сообщил о повреждении памятника Джорджу Вашингтону в штате Орегон.

Со слов телеканала, группа протестующих из двадцати человек надругалась над памятником первому президенту США, накинув на него горящий американский флаг на северо-востоке Портленда. После чего бунтари опрокинули статую и разрисовали ее краской.

Полиция расследует данный инцендент.