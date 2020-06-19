Путин и Лукашенко обсудили единое визовое пространство

Россия и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз. Таким образом страны образуют единой визовое пространство.

Эта тема стала сегодня центральной в беседе двух президентов. Вопрос Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные разговор.

"Обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня. В частности, выражено удовлетворение в связи с завершением работы над российско-белорусским межправительственным соглашением о взаимном признании виз, подписание которого планируется сегодня в ходе визита в Минск министра иностранных дел России Лаврова", — сообщает пресс-служба Кремля.

Сергей Лавров уже прибыл в столицу Белоруссии. Об этом сообщает посольство России в Минске в своем микроблоге. Главу российского МИД ждут переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. Помимо подписания соглашения о признании виз министры планируют обсудить развитие евразийской интеграции, взаимодействие в ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координировать подходы на международных площадках — в ООН и ОБСЕ.

Как ранее писала "Правда.Ру", отсутствие единого визового пространства доставляло неудобства как гражданам России и Белоруссии, так и иностранцам. Теперь гости из других государств, приезжающие, например, в Белоруссию, смогут беспрепятственно попасть и в Россию.