Зеленского так и не оштрафовали за нарушение карантина

Президенту Украины не придется платить штраф. Наказать его должны были за нарушение карантина.

Дело рассматривал Хмельницкий городской районный суд.

"Обратиться к главе Верховного суда для принятия решения об обращении в Конституционный суд Украины для официального толкования нормы Конституции о том, что президент Украины пользуется правом неприкосновенности на весь период исполнения полномочий, и возможности в данном контексте привлечения президента Украины к административной ответственности", — постановил судья Андрей Мисинкевич.

Дело об административном правонарушении приостановлено.

Напомним, Владимир Зеленский во время карантина посетил кафе в Хмельницком. Там президента "застукали" за распитием кофе. Глава государства, уличенный в нарушении правил, заявил, что готов выплатить штраф.

Ранее "Правда.Ру" писала, что украинцы устроили митинг в Киеве и потребовали отставки президента. Протест организовали сторонники видеоблогера Анатолия Шария. Они требовали защитить конституционные права граждан, прекратить аресты и нападения на активистов.