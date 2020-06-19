Молдавия рассчитывает на продление беспошлинного экспорта

Президент Молдавии приедет на парад Победы в Москву. Игорь Додон намерен совместить приятное с полезным: побывает на торжественном мероприятии в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне и проведет ряд двусторонних встреч.

Об этом молдавский лидер рассказал на своей странице в социальной сети.

"У меня запланирован ряд важных двусторонних встреч, с коллегами из России я хочу обсудить вопрос продления режима беспошлинной торговли, который должен завершиться 30 июня — это первая тема. Еще один вопрос — это все, что касается российского кредита и вообще дополнительной поддержки для Молдавии", — пояснил Додон.

Еще один вопрос, который Молдавия выносит на повестку дня, — получение новых авторизаций для грузовых автоперевозчиков, которые продают товары в РФ.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Молдавии возможен госпереворот. Он может случиться, если будет поддержка Запада. Сейчас легальных возможностей для свержения действующей власти у молдавских оппозиционеров нет. Такое мнение высказал декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России, политолог Александр Шатилов.