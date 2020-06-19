Представители Бельгии не приедут на парад Победы в Москву

Официальной делегации Бельгии не будет на параде Победы в Москве. Как оказалось, представителей страны никто не пригласил.

Об этом рассказали в посольстве Бельгии в Москве.

"Бельгия не будет представлена ​​на параде Победы в Москве 24 июня 2020 года, так как не получила приглашения", — отметили в дипмиссии.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на парад Победы не приедет президент Азербайджана. Ильхам Алиев сам сообщил об этом Владимиру Путину, отметил, что в его стране продлен карантин из-за эпидемии коронавируса. Однако официальная делегация будет направлена. В Москве Азербайджан представит министр обороны.

В Башкирии проводить парад Победы не будут. После объявления президентом России даты парада, его планировали организовать. Но эпидемиологическая обстановка не позволила это сделать. В регионе по-прежнему под запретом крупные массовые мероприятия. Для ветеранов войны в республики проведут персональные парады по месту жительства. Более крупные мероприятия с участием ветеранов перенесены на осень.