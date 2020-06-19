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Правительство Чувашии займется похоронами Игнатьева

Мир

Пресс-служба временного главы Чувашии Олега Николаева сообщила о том, что по поручению врио губернатора создана правительственная комиссия по организации похорон бывшего руководителя региона Михаила Игнатьева.

Николаев выразил соболезнование родным и близким покойного Игнатьева.

"Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается как что-то само собой разумеющееся", — сказал Николаев.

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