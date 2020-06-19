Пресс-служба временного главы Чувашии Олега Николаева сообщила о том, что по поручению врио губернатора создана правительственная комиссия по организации похорон бывшего руководителя региона Михаила Игнатьева.
Николаев выразил соболезнование родным и близким покойного Игнатьева.
"Это печальное известие. Выражаю соболезнование его родным и близким. Искренне сочувствую этому горю. Михаил Игнатьев был не в том возрасте, когда смерть воспринимается как что-то само собой разумеющееся", — сказал Николаев.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?