Вице-премьер Казахстана заболел коронавирусом

Положительный тест на коронавирус получил вице-премьер Казахстана. Заболевание у Ералы Тугжанова протекает бессимптомно.

Об этом сообщил сам заместитель премьера.

"Так случилось, что и мне пришлось уйти на самоизоляцию. Как ни старался уберечься от инфекции, не получилось. Определили бессимптомную форму коронавирусной инфекции. Соблюдаю все предписания врачей, чтобы быстрее выздороветь и приступить к работе", — написал на своей странице в социальной сети политик.

Коронавирус также выявлен у главы Минздрава Елжаны Биртановой, спикера нижней палаты Нурлана Нигматулина, пресс-секретаря президента Берика Курмангали и депутата Мажилиса Бекболата Тлеухана.

Ранее "Правда.Ру" писала, что коронавирус диагностировали и у бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 79-летний политик продолжает работать дистанционно, находится на самоизоляции, а врачи внимательно следят за его состоянием.

С начала эпидемии в Казахстане зарегистрировано свыше 15,8 тысячи случаев заражения. Сто пациентов стали жертвами опасной болезни.