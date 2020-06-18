Президент Азербайджана пропустит парад Победы в Москве

На параде в Москве не будет президента Азербайджана. Ильхам Алиев не приедет в столицу России из-за карантина.

Об этом сообщает пресс-служба лидера Азербайджана.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы заявил, что в связи с продлением карантинного режима в стране он не сможет принять участие в параде Победы в Москве и выразил сожаление по этому поводу. Азербайджан на этом мероприятии представит министр обороны и 75 военнослужащих армии республики", — говорится в официальном сообщении.

О том, что не приедет на парад Победы, Алиев лично рассказал Владимиру Путину. 18 июня главы государств провели телефонный разговор. В нем обсудили отношения стран, варианты сотрудничества и взаимодействие по борьбе с коронавирусом.

В Азербайджане зарегистрировано более 10 тысяч случаев коронавируса. Жертвами опасного заболевания стали свыше сотни местных жителей. В стране продлен карантин, который будет действовать до 1 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ряд российских регионов из-за сложной эпидситуации отменил проведение парадов. Эксперты считают, что в этих регионах также не стоит ждать высокой явки жителей на голосование по поправкам в Конституцию.