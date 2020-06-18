Эксперт: США санкциями против Сирии пытаются отвлечь внимание

У появления американских санкций против Асада и его жены есть две важные причины. Первая — бардак в США, вторая — отсутствие других рычагов влияния на ситуацию в Сирии.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал экс-дипломат, американист Валерий Грешных. В первую очередь он отметил, что санкциями против Сирии руководство США пытается отвлечь внимание от того, что происходит в их стране.

Отвлечь внимание от ситуации в США

"В США сейчас полный бардак. Он управляется Демократической партией: они нажали на одну кнопочку — цветное население вышло на улицы, неделю побуянило, Демократическая партия дала сигнал — перестали буянить. Потом еще раз вышли на два дня. То есть это со стороны Демократической партии два знака Трампу, как будут развиваться события, если Трамп не будет поддаваться на их психологическое и политическое давление.

Сейчас у американского политического класса вне зависимости от того, к консервативной ли партии Республиканской относится часть класса или к Демократической, к так называемой либеральной, одна-единственная задача сделать все возможное для того, чтобы отвлечь внимание наиболее мыслящей части американцев от тех событий, которые происходят в Америке", — пояснил эксперт.

Крах ближневосточной кампании

Обычно внимание переключают на отношения с Россией, Китаем и Ираном. В отношении России уже предложено ужесточить санкции. В отношении Китая их вводят из-за ситуации в Гонконге, а Иран и без того находится под санкциями. Новая "страна для битья" — Сирия, где США потерпели полный крах и не имеют никаких рычагов влияния.

Вообще ближневосточная кампания США не дала особых результатов. Они сворачивают свое военное присутствие в Ираке, Сирии и даже Афганистане, где воюют больше 18 лет.

В руководство Сирии входит, прежде всего, сам Асад и его жена. Кстати, США не принимают в расчет тот факт, что жена Асада переболела раком, ее с трудом вытащили "с той стороны", она до сих пор до конца здоровье не восстановила.

Сейчас США выбрали тактику действий по так называемой гуманитарной линии, по "наказанию" двух ведущих политических фигур в Сирии. Сирия — страна арабская, в основном мусульманская, жена президента пользуется громадным авторитетом среди женской части населения Сирии", — заключил эксперт.

Напомним, что о введении новых антисирийских санкций объявил госсекретарь США Майк Помпео.