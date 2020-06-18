Назарбаев подхватил коронавирус

В Казахстане коронавирус подхватил один из главных людей страны. Опасное заболевание подхватил первый президент Казахстана.

Коронавирус диагностировали у Нурсултана Назарбаева. Информацию подтверждает его пресс-служба.

"К сожалению, последний тест Елбасы (Лидера нации — Прим. ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно", — написал в микроблоге пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай в микроблоге.

Для экс-главы государства болезнь представляет серьезную опасность. Нурсултану Назарбаеву 79 лет. Сейчас он находится на самоизоляции, за его самочувствием внимательно наблюдают врачи. Пока поводов для волнения нет.

Напомним, что среди руководства разных стран был диагностирован коронавирус. В России положительные тесты на COVID-19 получили премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (и его жена Татьяна Навка).

В Армении коронавирусом переболел премьер-министр Никол Пашинян, в Монако — князь Альберт II, в Великобритании — принц Уэльский, премьер-министр Борис Джонсон, в Бразилии — президент страны Жаир Болсонару. Все они выздоровели и продолжают свою работу.