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Мэр Лондона урезал себе зарплату на 10%

Мир

Мэр Лондона Садик Хан принял решение уменьшить себе зарплату на 10%. Кроме того, он приостановил повышение заработной платы сотрудникам мэрии, которые занимают руководящие должности. Данные меры вызваны необходимостью снизить расходы бюджета столицы на фоне пандемии COVID-19.

Мэр британской столицы зарабатывает 152,734 тысячи фунтов стерлингов в год. Таким образом, в этом году он получит на 15,3 тысячи фунтов стерлингов меньше.

"COVID-19 оказал разрушительное воздействие на бюджет Лондона, который был в отличной форме до пандемии. Доходы TfL (управляющая транспортом Лондона компания) упали более чем на 90%, резко упали доходы, получаемые от бизнеса и муниципальных налогов", — сообщил Садик Хан.

Также он подчеркнула, что он не приветствует жесткие меры экономии, но если сейчас не уменьшить расходы, то власти города будут вынуждены сократить численность сотрудников полиции, пожарных служб и т.д.

 

 

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