Политолог: чешская агрессия подпитывается из Вашингтона

Все неадекватные решения, которые в отношении России принимает Чехия, подпитываются из Вашингтона. Но Россия в ответ не будет выражать агрессию.

Такое мнение высказал заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

"Чехия совершила двойной недружественный шаг в отношении России. Естественно, самое главное — это снос памятника маршалу Коневу. Это оскорбление всего российского народа. Что касается высылки российских дипломатов, то эта история вызывает изумление. Вместо извинений со стороны чешского государства, которое допустило снос памятника, и каких-то действий, направленных на купирование этого скандала, чешская сторона не нашла ничего лучшего, как придумать какую-то дикую историю, которая является фейком, о, якобы, стремлении кого-то отравить со стороны России. И на этом основании выслала двух российских дипломатов. Эта история, мне кажется, свидетельствует не просто о каком-то цинизме, но вопиющим непрофессионализме чешских чиновников", — считает эксперт.

Тем не менее, чешский народ является дружественным для России, страны многое вместе пережили, в том числе Вторую мировую войну. Поэтому Россия дала логичный дипломатический ответ — выслала чешских дипломатов из страны, но больше никаких шагов делать не будет, тем более как-то вредить, уверен Шаповалов.