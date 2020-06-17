Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призывает страны СНГ к сплоченности на фоне пережитой ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Мир становится сложнее, и даже эта беда, которую мы не ждали и не звали в наши дома, — COVID-19, она ведь по-своему перекраивает внешние рынки, заставляет страны, лидеров по-другому формулировать свои интересы, добиваться нового позиционирования за счет интересов других стран.

И ответ на это только один: большая сплоченность, большее союзничество, большее уважение друг к другу, потому что мир сегодня настолько напряжен, что… заставляет оценить сделанное нами, наши связи и нашу историю", — сказал российский дипломат.