Исследователь: войны между Турцией и Грецией не будет

Территориальный и миграционный — наиболее острые вопросы, которые никак не могут решить между собой власти Турции и Греции. Но до войны дело не дойдет.

Так считает директор Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Юрий Квашнин.

"Вероятность военного конфликта, конечно, очень низкая. Отношения между Грецией и Турцией находятся на плохом уровне уже достаточно давно. Причин очень много. И застарелый спор по поводу разграничения воздушного пространства над Эгейским морем, соответственно, разграничение самой акватории Эгейского моря. Это неурегулированный кипрский вопрос. Это, конечно, миграционный вопрос. Турция недостаточно четко придерживается миграционного соглашения и периодически заявляет о том, что в случае каких-то проблем с Европейским союзом, в частности, с Грецией, которая туда входит, Турция может отказаться от миграционного соглашения. А это означает для Греции повторение миграционного кризиса 2015 года", — отметил эксперт.

По его мнению, эскалация конфликта бывает выгодна с политической точки зрения. Когда у Эрдогана возникают проблемы с поддержкой народа, он нагнетает отношения с Грецией, демонстрируя то, как отстаиваются интересы Турции, и привлекает новых сторонников.

Напомним, что министр обороны Греции уже заявлял, что страна готова к войне с Турцией.