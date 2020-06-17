Эксперт: в Китае нет второй волны COVID, там еще первая не прошла

В Китае нет второй волны коронавируса. Там еще первая не закончилась.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

"Нельзя говорить про то, что это вторая вспышка, потому что очаги возникновения коронавируса в Китае время от времени возникают повсеместно и не только в Пекине. Но, учитывая опыт Китая в борьбе с коронавирусом, а они прекрасно понимают, насколько это страшное заболевание, они, естественно, подходят со всей жесткостью ко всем вспышкам и пытаются их задушить в самом начале. Время от времени это появляется в разных провинциях", — отметил эксперт.

По его словам, китайские власти реагируют на каждый случай оперативно и жестко, чтобы сразу предотвратить распространение коронавируса. Они понимают, что вторая волна тоже вероятна, поэтому принимают все необходимые меры.

Напомним, что Пекин ушел на карантин. В условиях изоляции оказались миллионы жителей. В городе выявлена вспышка коронавируса. На прошлой неделе ее зарегистрировали на продуктовом рынке Синфади. На сегодняшний день известно о 137 случая заражения.