Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Роженица из Ивановской области умерла от коронавируса
В аэропорту Камбоджи туристам придется оставить 3000 долларов
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Гормост попросил не устраивать заплывы в фонтанах Москвы
Израиль ждет иностранных туристов с 1 августа
Жеребьёвка "Финала восьми" Лиги чемпионов состоится 10 июля
Бывшая участница группы SEREBRO Катя Кищук сообщила о помолвке
В Камчатском крае откроется Центр подготовки туристических кадров
МИД Индии и Китая решили, что на границе будет установлен мир

Эксперт: в Китае нет второй волны COVID, там еще первая не прошла

Мир » Азия » Дальний Восток

В Китае нет второй волны коронавируса. Там еще первая не закончилась.

Такое мнение "Правде.Ру" высказал заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

"Нельзя говорить про то, что это вторая вспышка, потому что очаги возникновения коронавируса в Китае время от времени возникают повсеместно и не только в Пекине. Но, учитывая опыт Китая в борьбе с коронавирусом, а они прекрасно понимают, насколько это страшное заболевание, они, естественно, подходят со всей жесткостью ко всем вспышкам и пытаются их задушить в самом начале. Время от времени это появляется в разных провинциях", — отметил эксперт.

По его словам, китайские власти реагируют на каждый случай оперативно и жестко, чтобы сразу предотвратить распространение коронавируса. Они понимают, что вторая волна тоже вероятна, поэтому принимают все необходимые меры.

Напомним, что Пекин ушел на карантин. В условиях изоляции оказались миллионы жителей. В городе выявлена вспышка коронавируса. На прошлой неделе ее зарегистрировали на продуктовом рынке Синфади. На сегодняшний день известно о 137 случая заражения.

Последние материалы
США вводят санкции против режима Асада
Сестра Логинова рассказала о дисквалификации биатлониста
Эксперт: в Китае нет второй волны COVID, там еще первая не прошла
Роженица из Ивановской области умерла от коронавируса
Уотергейт - не случайность, а закономерность
В аэропорту Камбоджи туристам придется оставить 3000 долларов
Анатолий Баранов: "Есть ряд объектов, которые частными быть не могут"
Домработница Ефремова рассказала об ухудшении состояния актёра
Гормост попросил не устраивать заплывы в фонтанах Москвы
Онлайн-платформы, которые помогут освоить новые навыки
Популярное
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности.

Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Культура
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Новости Украины
Кличко вновь выдал ляп в прямом эфире
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Ведущая Виктория Боня извинилась за "нищебродов"
Генпрокурор зафиксировал рост числа выявленных случаев коррупции
Сторонники Михаила Ефремова и Федор Достоевский
Игорь Коротченко: в США — даже не майдан, а хуже, это — хаос
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Врачи нашли "прорывное, дешевое, спасающее жизнь" лекарство от COVID
Сторонники Михаила Ефремова и Федор Достоевский
Американские полицейские будут работать лучше
Американские полицейские будут работать лучше
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Американские полицейские будут работать лучше
Сторонники Михаила Ефремова и Федор Достоевский
Американские полицейские будут работать лучше
Макрона не пригласили на парад Победы в Москве
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ