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МИД Индии и Китая решили, что на границе будет установлен мир

Мир » Азия

На границе Индии и Китая будет установлен мир. Такое решение приняли главы МИД двух стран.

Сегодня они обсудили ситуацию по телефону.

"Стороны договорились как можно скорее снизить напряженность ситуации, а также на основании достигнутой к настоящему моменту договоренности двух стран обеспечивать мир и спокойствие в приграничной зоне", — сообщает МИД Китая.

В беседе участвовали министр иностранных дел Китая Ван И и его коллега из Индии Субраманьям Джайшанкар.

Напомним, что во вторник на границе двух стран произошло столкновение военных. Китайские пограничники заявили, что индийские военные незаконно пересекли линию контроля и нанесли умышленный удар. А индийская сторона утверждает, что Китай попытался в одностороннем порядке изменить договоренности по соблюдению линии контроля.

По неподтвержденным данным, в столкновении погибли 20 солдат из Индии. При этом обе стороны конфликта заявляют, что "ни одна пуля не была выпущена в ходе этой стычки". ООН призвала Индию и Китай "проявлять максимальную сдержанность".

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