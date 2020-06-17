Партия Царукяна байкотировала заседание парламента Армении

Власти пытаются замолчать политических оппонентов. Это приведет Армению к тупику.

С таким заявлением выступил секретарь фракции "Процветающая Армения" Арман Абовян.

"Учитывая произошедший вчера правовой и политический беспредел, фракция "Процветающая Армения" бойкотирует заседание и прямо сейчас мы покидаем зал заседаний", — сообщил Абовян.

Напомним, что накануне лидера фракции Гагика Царукяна лишили депутатской неприкосновенности. По мнению Абовяна, даже в правящей фракции были несогласные с таким решением. "Процветающая Армения" намерена и дальше бороться за демократию в стране, социальные, экономические и политические права граждан.

В отношении Царукяна возбуждено уголовное дело по статье "Соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". По версии следствия, он совершил преступление в 2017 году в преддверии парламентских выборов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Армении задержали больше 250 протестующих, которые вышли на митинг в поддержку Царукяна. Протестная акция прошла 14 июня.