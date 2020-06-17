Отвечающий за объединение двух Корей министр ушел в отставку

В Южной Корее начались отставки из-за ситуации с КНДР. Должности лишился министр по делам национального объединения Ким Ён Чхоль.

Как сообщает агентство Ренхап, политик принял решение самостоятельно.

"Я решил уйти, принимая всю ответственность за ухудшение межкорейских отношений", — цитирует агентство уже бывшего министра.

"В кресле" он пробыл чуть больше года: на должность его назначили в начале апреля 2019 года. Напомним, что причиной резкого ухудшения межкорейских отношений стало бездействие южнокорейских властей.

Они не только не спешили выполнять взятые на себя обязательства, но и не решали проблему антиправительственной агитации. Ее вели перебежчики, которые сбежали из Северной Кореи в Южную и регулярно запускали воздушные шары с агитационными материалами. К ним они крепят деньги, что делает агитки более популярными.

Северокорейские власти сделали несколько предупреждений, после чего объявили о разрыве дипотношений. Накануне они подорвали межкорейский офис связи, который стоит на территории КНДР.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Северная Корея объявила о переброске военных сил на пограничные объекты. Там переустановят посты охраны и возобновят военные учения.