Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Футболист Дьяков привык к 7 млн в месяц, но может прожить и на 300 тыс
Украинцы требуют отставки Зеленского
Число новых заражений коронавирусом снизилось
Совфед составляет новый антикризисный план
Эксперт: Южная Корея сама спровоцировала агрессию Пхеньяна
Суд отложил заседание по делу Кокорина и Мамаева из-за их неявки
Разработан новый способ изучения работы сердца
Российские банки хотят отложить переход на отечественное ПО
"Бавария" в восьмой раз подряд завоевала чемпионство

Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи "беспородным псом США"

Мир

Северная Корея опубликовала кадры взрывов офиса связи с Кореей Южной и объяснила, почему она это сделала.

Как следует из опубликованного в государственных СМИ сообщения за подписью сестры Ким Чен Ына,

  • Юг обвиняется в нарушении соглашений 2018 года, в том числе Декларации Пханмунджома, и в том, что правительство страны ведет себя "как беспородная собака".

ДЛЯ СПРАВКИ:

"Пханмунджомская декларация о мире на Корейском полуострове, и его процветании и воссоединении" подписана 27 апреля 2018 года Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как видит проблему Ким Ё Чжон

В статье Министерство обороны юга сравнивается с "опасной дворняжкой", которая

"хвасталась и блефовала, пугая партнера по диалогу и разжигая конфронтационную атмосферу".

Статья завершается предупреждением о том, что взрыв во вторник может стать "прелюдией к полной катастрофе отношений между Севером и Югом".

ДЛЯ СПРАВКИ:

"Пханмунджомская декларация о мире на Корейском полуострове, и его процветании и воссоединении" подписана 27 апреля 2018 года Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как отреагировал Юг

Канцелярия президента Муна сегодня заявила, что "поведение Севера было бессмысленным", и предупредила, что Сеул больше "не будет принимать необоснованное поведение Севера".

И, как следует из заявления, Южная Корея, несмотря на всю агрессию, выплеснутую соседями, надеется, что подписанные ранее документы о мире и сотрудничестве останутся в силе.

"Наша основная позиция заключается в том, что военное соглашение от 19 сентября должно быть неукоснительно выполнено для установления мира на Корейском полуострове и предотвращения случайных столкновений", — говорится в сообщении Минобороны Южной Кореи.

Юг также предложил направить специальных посланников для ослабления нынешней напряженности, однако Север быстро отверг эту идею.

Напомним, что нынешнее обострение отношений между соседями спровоцировано тем, что перебежчики регулярно перебрасывают через границу на территорию Северной Кореи листовки пропагандистского содержания.

Последние материалы
Число новых заражений коронавирусом снизилось
Совфед составляет новый антикризисный план
Эксперт: Южная Корея сама спровоцировала агрессию Пхеньяна
Суд отложил заседание по делу Кокорина и Мамаева из-за их неявки
Разработан новый способ изучения работы сердца
Российские банки хотят отложить переход на отечественное ПО
"Бавария" в восьмой раз подряд завоевала чемпионство
Роботы-собаки Spot поступили в открытую продажу
Трамп подписал указ о реформе полиции
Самолет из Москвы приземлился в Перми из-за технической неисправности
Популярное
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности.

Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Культура
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Новости Украины
Кличко вновь выдал ляп в прямом эфире
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко
Комментарии
Врачи нашли "прорывное, дешевое, спасающее жизнь" лекарство от COVID
Сторонники Михаила Ефремова и Федор Достоевский
Американские полицейские будут работать лучше
Американские полицейские будут работать лучше
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Американские полицейские будут работать лучше
Сторонники Михаила Ефремова и Федор Достоевский
Американские полицейские будут работать лучше
Макрона не пригласили на парад Победы в Москве
Российский рынок новых грузовых автомобилей ощутимо сократился
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Россияне отказываются от отдыха в Крыму из-за высоких цен
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ