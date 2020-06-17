Ким Ё Чжон назвала президента Южной Кореи "беспородным псом США"

Северная Корея опубликовала кадры взрывов офиса связи с Кореей Южной и объяснила, почему она это сделала.

Как следует из опубликованного в государственных СМИ сообщения за подписью сестры Ким Чен Ына,

Юг обвиняется в нарушении соглашений 2018 года, в том числе Декларации Пханмунджома, и в том, что правительство страны ведет себя "как беспородная собака".

ДЛЯ СПРАВКИ:

"Пханмунджомская декларация о мире на Корейском полуострове, и его процветании и воссоединении" подписана 27 апреля 2018 года Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как видит проблему Ким Ё Чжон

В статье Министерство обороны юга сравнивается с "опасной дворняжкой", которая

"хвасталась и блефовала, пугая партнера по диалогу и разжигая конфронтационную атмосферу".

Статья завершается предупреждением о том, что взрыв во вторник может стать "прелюдией к полной катастрофе отношений между Севером и Югом".

ДЛЯ СПРАВКИ:

"Пханмунджомская декларация о мире на Корейском полуострове, и его процветании и воссоединении" подписана 27 апреля 2018 года Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как отреагировал Юг

Канцелярия президента Муна сегодня заявила, что "поведение Севера было бессмысленным", и предупредила, что Сеул больше "не будет принимать необоснованное поведение Севера".

И, как следует из заявления, Южная Корея, несмотря на всю агрессию, выплеснутую соседями, надеется, что подписанные ранее документы о мире и сотрудничестве останутся в силе.

"Наша основная позиция заключается в том, что военное соглашение от 19 сентября должно быть неукоснительно выполнено для установления мира на Корейском полуострове и предотвращения случайных столкновений", — говорится в сообщении Минобороны Южной Кореи.

Юг также предложил направить специальных посланников для ослабления нынешней напряженности, однако Север быстро отверг эту идею.

Напомним, что нынешнее обострение отношений между соседями спровоцировано тем, что перебежчики регулярно перебрасывают через границу на территорию Северной Кореи листовки пропагандистского содержания.