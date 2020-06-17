Правящая партия Финляндии сохранила доверие избирателей

Парламентские выборы в Финляндии, если бы их проводили прямо сейчас, выиграла бы Социал-демократическая партия действующего премьер-министра. Именно ее поддерживает большинство жителей.

Соответствующий опрос провела компания Kantar TNS.

"Правительство и особенно премьер-министр смогли значительно укрепить доверие общественности. Что касается сторон, то это пошло на пользу СДП, чья поддержка сильно возросла с начала года", — отметила директор по исследованиям компании Kantar TNS Сакари Нурмела.

Согласно итогам опроса, за Социал-демократическую партию готовы проголосовать 21,9% респондентов, за "Истинных финнов" — 17,6%, за Коалиционную партию — 17,4%, за "Центристов" — 12,4%, за "Зеленых" — 10,8%. По мнению экспертов, в ближайшее время у оппозиции будет шанс укрепить свои позиции. Во время восстановления экономики им нужно сделать предложения, которые будут по-настоящему эффективны.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Финляндии планируют снять сериал о тяжелых карантинных буднях. Лента покажет, как страна жила во время эпидемии. Снимать его будет финская телесеть HBO.