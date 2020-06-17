Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут

Китай и Индия обвиняют друг друга в провоцировании боевых действий "в спорном Гималайском районе", в ходе которых, по неподтвержденным данным, по меньшей мере 20 индийских солдат были убиты.

Об этом сегодня сообщает ВВС.

"Командование индийской армии заявляет, что обе стороны понесли потериСообщается, что во вторник битва велась с помощью камней и дубинок. Выстрелов пока не было слышно. Однако индийская армия сообщает, что "ряд ее военнослужащих были серьезно ранены при исполнении служебных обязанностей", - написано в материале издания.

Напомним, как ранее сообщала "Правда.Ру", противостояние армий Индии и Китая в районе Ладакха обострилось в понедельник, 15 июня, и стало первым смертельным столкновением в пограничной зоне по меньшей мере за 45 лет.

Что случилось?

Во вторник, 16 июня,

Индия официально заявила, что "Китай пытался в одностороннем порядке изменить статус-кво", в результате чего "трое индийских солдат погибли в столкновении в Ладакхе, в спорном районе Кашмира";

Пекин же обвинил индийские войска в "нападении на китайский персонал".

Позже появилась информация, что "17 индийских военнослужащих, которые были серьезно ранены при исполнении служебных обязанностей, умерли от своих ранений".

Обе стороны настаивают, что "ни одна пуля не была выпущена в ходе этой стычки".

Каким образом столкновение, не сопровождавшееся перестрелкой, могло оказаться столь смертоносным, остается неясным, однако местные СМИ сообщают, что индийские солдаты были "забиты до смерти" (цитата ВВС).

Заявления сторон инцидента

Министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении соглашения, заключенного на прошлой неделе для соблюдения линии фактического контроля (LAC).

Официальный представитель МИД Анураг Сривастава заявил, что

"столкновение возникло из-за попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво" на границе".

Китай не подтвердил число жертв, но, в свою очередь, обвинил Индию в нарушении границы:

"Высокомерие и безрассудство индийской стороны является главной причиной постоянной напряженности вдоль китайско-индийских границ", - говорится в официальном заявлении, опубликованном сегодня китайской государственной газетой Global Times.

Организация Объединенных Наций настоятельно призвала обе стороны "проявлять максимальную сдержанность".