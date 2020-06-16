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Американские полицейские будут работать лучше

Мир » Северная Америка » США и Канада

Полиция США будет дополнительно финансироваться. В итоге полицейские начнут работать лучше.

Президент США подписал указ "Безопасная полиция для безопасного общества".

"Удушающие приемы будут запрещены, кроме тех случаев, когда жизнь офицера (полиции) находится в опасности", — пояснил Дональд Трамп перед подписанием документа.

Документ будет регламентировать действия федеральных органов власти для повышения эффективности действий полиции и снижения неоправданного применения силы. Дополнительное финансирование, которое предусмотрено указом, даст возможность реформировать систему правоохранительных органов и по-новому готовить полицейских.

Указ стал вынужденной мерой после массовых протестов, которые прокатились по США. Они начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания. Один из полицейских наступил ему на горло и, несмотря на то, что задержанный не мог дышать и говорил об этом, хватку не ослабил.

Ранее "Правда.Ру" писала, что президент США не намерен распускать полицию, к чему его активно призывали митингующие. От отметил: "у нас отличные полицейские, я ими горжусь".

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