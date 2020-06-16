Въезд в США и Канаду останется закрыт до конца июля

Иностранцы не смогут попасть в США и Канаду до конца июля. Власти двух стран продлили ограничения на въезд.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Сейчас я могу подтвердить, что Канада и Соединенные Штаты вновь договорились продлить на 30 дней — до 21 июля — действующие меры на нашей границе", — пояснил политик журналистам.

Причиной для продления ограничительных мер остается эпидемия коронавируса. Ранее планировалось, что страны откроют границы 21 июня.

Ранее "Правда.Ру" писала, что кроме коронавируса Канада подхватила и "вирус расизма". На юге страны все чаще проявляется "азиатский фанатизм". В основном он направлен на китайцев, но распространяется и на других азиатов. Выросло число нападений мужчин на женщин азиатской внешности. Также все чаще азиаты жалуются на необоснованную агрессию от случайных людей.

А США остается лидером по числу жертв коронавируса. В стране зарегистрировано более 2,1 миллиона случаев заражения COVID-19. Жертвами вируса стали уже свыше 118 тысяч человек.