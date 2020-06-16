Лукашенко: Белоруссия может найти альтернативу российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во всем мире есть огромное количество различных альтернатив для закупки газа.

"Слава Богу, и нефти хватает в мире, бери — не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский, и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", — заявил белорусский лидер в ходе визита в Гродненскую область.

Ранее президент Белоруссии призвал использовать торф и опилки, вместо того, чтобы "выпрашивать" природный газ и нефть.

"Мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", — сообщил он.

Ранее Лукашенко оценил стоимость российского газа.